Илья Муромец и Соловей-разбойник краткой соержание (масимум 7 предложений) Там н??чинается Из того ли то из города из Мурома

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Илья Муромец не пошёл во Чернигов воеводою, потому что он не до Чернигова хотел доехать, а до стольного града Киева. Илья Муромец победил Соловья-разбойника благодаря своему бесстрашию и настойчивости. Отношение народа к богатырю в былине выражается с помощью эпитетов и гипербол, используя которые сказитель описывает героя и его поступки: «удаленькой дородный добрый молодец», «славный богатырь святорусский»; Илья Муромец топчет конём «силу великую», выбивает Соловью-разбойнику «право око со косицею», то есть с виском, не соблазняется на посулы дочерей и зятьёв Соловья-разбойника. С героями народных сказок Илью Муромца сближает богатырская сила, с помощью которой он освобождает землю от чёрной силы, берёт в плен Соловья-разбойника и держит ответ перед князем,Илья Муромец доехал до Чернигова, освободил его от врагов и далее поехал на Киев не безопасной окольною дорогой, а опасной «дорогой прямоезжею». Этот поступок говорит о решительности и бесстрашии былинного героя. Когда Илья Муромец подъехал к речке Смородинке, Соловей-разбойник засвистал по-соловьиному, закричал по-змеиному. Конь Ильи Муромца испугался, начал спотыкаться. Богатырь отстегал его «плёточкой шелковой», а затем выстрелил из «лука розрывчатого» в разбойника и «спустил» Соловья «на сыру землю». Илья Муромец срубил Соловью- разбойнику «буйну голову».Во время боя Илья Муромец проявил бесстрашие и стойкость. Он знал, что он борется с Соловьём-разбойником ради того, чтобы на родной земле люди жили мирно, без страха…