Постоянные признаки местоимения им плиз

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Постоянные признаки местоимения им плиз
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       посотоянные признаки местоимений -лицо, число
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