Помогите пожалуйста мне!!!! там надо разобрать слово уши как слово заря заря[зар'а]- 2 слога з- [з]- согл., звонк., парн., твёрд. а-[а] - гласн., безударн. р-[р']-согл., звонк., непарн.,мягк. я-[а]- гласн., ударн. 4 буквы., 4зв.
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Помогите пожалуйста мне!!!! там надо разобрать слово уши как слово заря заря[зар'а]- 2 слога з- [з]- согл., звонк., парн., твёрд. а-[а] - гласн., безударн. р-[р']-согл., звонк., непарн.,мягк. я-[а]- гласн., ударн. 4 буквы., 4зв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У[у] гл. Ударн. Ш[ш] согл. Тв. Парн. И[ы] гл. Безуд. 3 буквы; 3 звука;
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