Помогите пожалуйста мне!!!! там надо разобрать слово уши как слово заря заря[зар'а]- 2 слога з- [з]- согл., звонк., парн., твёрд. а-[а] - гласн., безударн. р-[р']-согл., звонк., непарн.,мягк. я-[а]- гласн., ударн. 4 буквы., 4зв.

Русский язык

Помогите пожалуйста мне!!!! там надо разобрать слово уши как слово заря заря[зар'а]- 2 слога з- [з]- согл., звонк., парн., твёрд. а-[а] - гласн., безударн. р-[р']-согл., звонк., непарн.,мягк. я-[а]- гласн., ударн. 4 буквы., 4зв.

Автор: Гость