Решите систему уравнений 4x+y=10 x+3y=-3 решите пожалуйста
Математика
Решите систему уравнений 4x+y=10 x+3y=-3 решите пожалуйста
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Вот так..................
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