Измерь стороны прямоугольника начерти, проведи два прямые линии так, чтобы они ра??делили прямоугольник на 2 треугольника и 2 четырехугольника обозначь точки пересечения буквами и выпиши название фигур
Математика
Измерь стороны прямоугольника начерти, проведи два прямые линии так, чтобы они ра??делили прямоугольник на 2 треугольника и 2 четырехугольника обозначь точки пересечения буквами и выпиши название фигур
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Гость:
FOD - треугольник BEO - треугольник ABEF - квадрат FECD - квадрат
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