Помоги пожалуйста сдела 373(г)
Математика
Помоги пожалуйста сдела 373(г)
Ответ(ы) на вопрос:
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А)26,15-26,058+0,41=0,502 б)(0,016+0,024)*35,24=3,524 в)(3,07-1,2)*0,1=0,187
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