На рисунке изображен ромб АБСД .Чему равен угол АБС , если вса = 27 градусов? срочноо??о надооо

Геометрия

На рисунке изображен ромб АБСД .Чему равен угол АБС , если вса = 27 градусов? срочноо??о надооо

Автор: Гость