На рисунке изображен ромб АБСД .Чему равен угол АБС , если вса = 27 градусов? срочноо??о надооо
Геометрия
На рисунке изображен ромб АБСД .Чему равен угол АБС , если вса = 27 градусов? срочноо??о надооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол Авс равен 108 градусов Так как угол ОВС равен 90-27=53 А диогональ угла Авс делит угол пополам
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