Привести подобные слагаемые и упростить выражение. 1. 4,6X-5,8+2,9+7,8X 2. 5a+6,1b-7,3a-3,6 3. 3 (a-7,2)+2,4a+7,5 4. 2,1 (2x+6)-(3,4x+5,9)
Алгебра
Привести подобные слагаемые и упростить выражение. 1. 4,6X-5,8+2,9+7,8X 2. 5a+6,1b-7,3a-3,6 3. 3 (a-7,2)+2,4a+7,5 4. 2,1 (2x+6)-(3,4x+5,9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. = (4,6х + 7,8х) - (5,8 - 2,9) = 12,4х - 2,9 2. = (5а - 7,3а) + 6,1b - 3,6 = 6,1b - 2,3a - 3,6 3. = 3а - 21,6 + 2,4а + 7,5 = (3а + 2,4а) - (21,6 - 7,5) = 5,4а - 14,1 4. = 4,2х + 12,6 - 3,4х - 5,9 = (4,2х - 3,4х) + (12,6 - 5,9) = 0,8х + 6,7
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