Когда пишется pronounse а когда pronounce
Английский язык
Когда пишется pronounse а когда pronounce
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pronouns - множественное число от слева pronoun - местоимение. обратите внимание, у вас оно написано неправильно. to pronounce - произносить
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