Что из перечисленного не относится к видам инвестиционных рынков: 1. потребительс??ий, 2. реальный, 3. финасовый, 4.инновационный

Экономика

Что из перечисленного не относится к видам инвестиционных рынков: 1. потребительс??ий, 2. реальный, 3. финасовый, 4.инновационный

Автор: Гость