Что из перечисленного не относится к видам инвестиционных рынков: 1. потребительс??ий, 2. реальный, 3. финасовый, 4.инновационный
Экономика
Что из перечисленного не относится к видам инвестиционных рынков: 1. потребительс??ий, 2. реальный, 3. финасовый, 4.инновационный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальный,инновационный
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