Догорала румяная заря и на землю легли вечерние тени. Синтаксический разбор пре??ложения, со схемой, пожалуйста.

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Догорала румяная заря и на землю легли вечерние тени. Синтаксический разбор пре??ложения, со схемой, пожалуйста.

Автор: Гость