Догорала румяная заря и на землю легли вечерние тени. Синтаксический разбор пре??ложения, со схемой, пожалуйста.

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Догорала румяная заря и на землю легли вечерние тени. Синтаксический разбор пре??ложения, со схемой, пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Повест., невоскл., сложное, сложносочиненное, две части, союзное.  1. Догорала ( = ) заря ( - )- основа. Двусост., распр., Румяная ( ~)  2. Двусост., распр. Основа : легли тени ( = - ). Определение : вечерние ~ Дополнение : на землю ----
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