Решительно уровнения: (x+4/21)-4/5=16/35
Математика
Решительно уровнения: (x+4/21)-4/5=16/35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+4/21-4/5=16/35 х+(20-84)/105=48/105 х=112/105
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