4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина. 2. Федерація. Б. Німеччина. 3. Конфедерація. В. Україна. 4. Імперія. Г. Швейцарія.

Право
4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина. 2. Федерація. Б. Німеччина. 3. Конфедерація. В. Україна. 4. Імперія. Г. Швейцарія.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В   2.Б    3.Г     4.А 0000000000000000000000000000000000000000000000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Заполни таблицу вежливо не вежливо
Ответить
Окружающий мир
Луговое растение любое
Ответить
Русский язык
Составить стихотворения
Ответить
Литература
Сочинение: Чем может быть интересно "Слово о полку Игореве" сейчас.
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!! КАКОЕ ИЗ ТЕКСТА СЛОВО НАПИСАНО ЧЕРЕЗ ДЕФИС? Царь Иван Грозный повелел: "Землю Русскую измерить и чертёж государства сделать".А ведь...
Ответить