4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина. 2. Федерація. Б. Німеччина. 3. Конфедерація. В. Україна. 4. Імперія. Г. Швейцарія.

Право

4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина. 2. Федерація. Б. Німеччина. 3. Конфедерація. В. Україна. 4. Імперія. Г. Швейцарія.

Автор: Гость