4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина. 2. Федерація. Б. Німеччина. 3. Конфедерація. В. Україна. 4. Імперія. Г. Швейцарія.
Право
4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою. 1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина. 2. Федерація. Б. Німеччина. 3. Конфедерація. В. Україна. 4. Імперія. Г. Швейцарія.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В 2.Б 3.Г 4.А 0000000000000000000000000000000000000000000000
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