Укажите позиции в которых буквы е ё ю я обозначают два звука. а) в начале слова,в) в ??онце слова, б) после гласных, г) после твердого и мягкого знаков. Заранее спасибо:-)

Русский язык

Укажите позиции в которых буквы е ё ю я обозначают два звука. а) в начале слова,в) в ??онце слова, б) после гласных, г) после твердого и мягкого знаков. Заранее спасибо:-)

Автор: Гость