Укажите позиции в которых буквы е ё ю я обозначают два звука. а) в начале слова,в) в ??онце слова, б) после гласных, г) после твердого и мягкого знаков. Заранее спасибо:-)
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Укажите позиции в которых буквы е ё ю я обозначают два звука. а) в начале слова,в) в ??онце слова, б) после гласных, г) после твердого и мягкого знаков. Заранее спасибо:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)в начале слова. Например:ель,ёжик,юла,яма б)после гласных Например : образованИЕ г)после твердого и мягкого знаков. Например : подЪезд,счастЬе Всегда пожалуйста)
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