Что означает слово Этикет?
Литература
Что означает слово Этикет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Установленный порядок образа действий, поведения, форм обхождения (в высшем обществе, при дворе и т.п.). Проще говоря, хорошее поведение при высших личностях (ученых, богачей и т.д.)
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