Выполните действия 3/4 -1/6 и 5/9+3/4

Гость: Гость:

3/4 - 1/6 приводим к общему знаменателю самый большой знаменатель это 6. 6*2= 12 12 делится на 4 так что общий знаменатель будет 12 12 разделить на 4 будет 3 пишем над 3 три получаем 9. пишем 9-2 ответ 7/12