Выпишите группами однокоренные слова, выделяя в каждом из них корни. подчеркните ?? корнях чередующиеся гласные, согласные Красить, краска, расти, круг, глотка, крашение, избегать, заберет, глотать, обходить, выращивать, кружи...

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Выпишите группами однокоренные слова, выделяя в каждом из них корни. подчеркните ?? корнях чередующиеся гласные, согласные Красить, краска, расти, круг, глотка, крашение, избегать, заберет, глотать, обходить, выращивать, кружить, рослый, пахать, поглощать, избежать, проглатывать, выбирать, обхождение, выбрать, пашня, краситель, растительный, закружиться, проглотить, прибирать, хождение, украсить, разрастаться, вспашка.

Автор: Гость