Выпишите группами однокоренные слова, выделяя в каждом из них корни. подчеркните ?? корнях чередующиеся гласные, согласные Красить, краска, расти, круг, глотка, крашение, избегать, заберет, глотать, обходить, выращивать, кружи...
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Выпишите группами однокоренные слова, выделяя в каждом из них корни. подчеркните ?? корнях чередующиеся гласные, согласные Красить, краска, расти, круг, глотка, крашение, избегать, заберет, глотать, обходить, выращивать, кружить, рослый, пахать, поглощать, избежать, проглатывать, выбирать, обхождение, выбрать, пашня, краситель, растительный, закружиться, проглотить, прибирать, хождение, украсить, разрастаться, вспашка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)КрАСить(корень-КРАС),крАСка(корень-КРАС),крАШение(корень-КРАШ),крАСитель(корень-КРАС),укрАСить(корень-КРАС). РАСТи(корень-РАСТ),вырАЩивать(корень-РАЩ),рОСлый(корень-РОС),рАСТительный(корень-РАСТ),разрАСТаться(корень-РАСТ). 2)КруГ(корень-КРУГ),круЖить(корень-КРУЖ),закруЖиться(корень-КРУЖ). 3)ГлоТка(корень-ГЛОТ),глоТать(корень-ГЛОТ),поглоЩать(корень-ГЛОЩ),проглаТывать(корень-ГЛАТ),проглоТить(корень-ГЛОТ). 4)ИзбеГать(корень-БЕГ),избеЖать(корень-БЕЖ). 5)ЗабЕрет(корень-БЕР),выбИрать(корень-БИР),выБРать(корень-БР,беглая гласная-И),прибИрать(корень-БИР). 6)ОбхоДить(корень-ХОД),обхоЖдение(корень-ХОЖ),хоЖдение(корень-ХОЖ). 7)ПаХать(корень-ПАХ),паШня(корень-ПАШ),вспаШка(корень-ПАШ).
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