(b/2+b/3)*1/b Помогите пожалуйста
Алгебра
(b/2+b/3)*1/b Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B/2*1/b + b/3*1/b= 1/2+1/3=3/6+2/6=5/6
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