1.какие слова имеют один вариант переноса,2.несколько вариантов переноса или два.,3.нет переноса..:Болото,экскурсия,досвиданя,завтра,весте,здесь,потом, обед,четверг,черный,желтый,колыбель,плавец,аппетит,грамм,килограмм, бассейн...
Русский язык
1.какие слова имеют один вариант переноса,2.несколько вариантов переноса или два.,3.нет переноса..:Болото,экскурсия,досвиданя,завтра,весте,здесь,потом, обед,четверг,черный,желтый,колыбель,плавец,аппетит,грамм,килограмм, бассейн,металл,осенний,весенний,коллекция,коллектив,аккуратный,вокуг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 о-бед чет-верг чер-ный жел-тый пла-вец во-круг бас-сейн ме-талл 2 ко-лы-бель о-сен-ний кол-лек-ция кол-лек-тив ак-ку-рат-ный ки-ло-грамм ап-пе-тит ве-сен-ний 3 грамм
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