Помогите посчитать каждое действие в столбик .умнажение от дельно деление сложен??е вычитание. Посчитайте все действия в столбик.СПСИБО

Математика

Помогите посчитать каждое действие в столбик .умнажение от дельно деление сложен??е вычитание. Посчитайте все действия в столбик.СПСИБО

Автор: Гость