Вопросы помогите плииииз

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1.цветок состоит из околоцветника, с чашечки и венчика, выше расположены тычинки и пестик с рыльцем. 2. околоцветник построен видоизмененными листьями, покров цветка окружающий тинки и пестик 3. Листья простой околоцветника могут быть нежными и яркими - пелюсткоподибнимы (тюльпан, лилия) кожистыми, пленчатыми и зеленоватыми - подобными чашелистиков (крапива, лебеда) могут быть свободными или сросшимися (хвиливника) между собой в трубочку. Яркую простую околоцветник называют виночкоподибною, а неяркую и незаметную - чашечкоподибною. Выполняет функцию защиты внутренних частей цветка и одновременно может привлекать опылителей. В двойной околоцветник зеленые нижние листья называют чашелистиками, они образуют чашечку (выполняет защитную функцию), ярко окрашенные верхние листья двойной околоцветника называют лепестками, они образуют венчик (привлекает опылителей). Если околоцветник в цветке отсутствует, говорится, что цветок гола (инжир, ива). 4. Над околоцветником к цветоложу прикрепляются тычинки - органы цветка, которые образуют пыльцу, которая состоит из пыльцевых зерен. Каждая тычинка состоит из нижней части - тычиночной нити и пыльника, расположенного на верхушке тычиночной нити. Поперечное сечение пыльника напоминает по очертаниям бабочку. В четырех гнездах пыльника образуется пыльца. Пестик - это часть цветка, в которой развиваются семенах зачатки и которая улавливает пыльцу. Она имеет завязь и столбик (или несколько столбиков) с рыльцем на верхушке. Завязь содержит один или несколько семенных зачатков (образуется зародышевый мешок), каждый в них представляет собой небольшое тельце на ножке, окруженный одним или двумя покровами с отверстием. Рыльце улавливает пыльцу. В цветке может быть несколько простых пестиков или они срастаются в одну сложную пестик. 5. Отличительной чертой всех голосеменных является наличие семязачатков (семяпочек) и образование семени. Семязачатки располагаются открыто на мегаспорофиллах или на концах стеблей, поэтому они и называются голосеменными. Из семязачатка развиваются открыто лежащие семена. 6.двудомное растение это растение на которой содержатся или тычинки и пестики цвето однодомное это растение на которой ррозмищени и тычиночные и пестичные цветки