Сеют ли семена культурных растений в одинаковую глубину? ( Ботаника 6 класс)
Биология
Сеют ли семена культурных растений в одинаковую глубину? ( Ботаника 6 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не сеют . Чем крупнее семя, тем глубже его сажают.
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