Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, подчеркните профессионализмы. К…питан …ткрыва…т скрытую портьерой дверь. Мы …казываемся в какой - то каюте. Справа ст…ит …громный высокий стол. П…среди – к…лонка со штурва...
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, подчеркните профессионализмы. К…питан …ткрыва…т скрытую портьерой дверь. Мы …казываемся в какой - то каюте. Справа ст…ит …громный высокий стол. П…среди – к…лонка со штурвалом и компас под сияющим медным к…лпаком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капитан открывает скрытую портьерой дверь. Мы оказываемся в какой-то каюте.Справа стоит огромный высокий стол.Посреди - колонка со штурвалом и компас под сияющим медным колпаком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы прошли пешком х км и проехали на автобусе 3х км. весь путь туристов составил 124км.какое расстояние прошли пешком и какое проехали на автоб...
Геометрия
Биология
Математика