Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, подчеркните профессионализмы. К…питан …ткрыва…т скрытую портьерой дверь. Мы …казываемся в какой - то каюте. Справа ст…ит …громный высокий стол. П…среди – к…лонка со штурва...

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Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, подчеркните профессионализмы. К…питан …ткрыва…т скрытую портьерой дверь. Мы …казываемся в какой - то каюте. Справа ст…ит …громный высокий стол. П…среди – к…лонка со штурвалом и компас под сияющим медным к…лпаком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капитан открывает скрытую портьерой дверь. Мы оказываемся в какой-то каюте.Справа стоит огромный высокий стол.Посреди - колонка со штурвалом и компас под сияющим медным колпаком.
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