Запиши слова в алфавитном порядке, вставляя буквы. Рядом с каждым словом запеши однокореные глаголы 1 в неопрелённой форме 2 в форме 3 л ед.ч.

Русский язык

Запиши слова в алфавитном порядке, вставляя буквы. Рядом с каждым словом запеши однокореные глаголы 1 в неопрелённой форме 2 в форме 3 л ед.ч.

Автор: Гость