Запиши слова в алфавитном порядке, вставляя буквы. Рядом с каждым словом запеши однокореные глаголы 1 в неопрелённой форме 2 в форме 3 л ед.ч.
Русский язык
Запиши слова в алфавитном порядке, вставляя буквы. Рядом с каждым словом запеши однокореные глаголы 1 в неопрелённой форме 2 в форме 3 л ед.ч.
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Гость:
Какие слова то надо на пе ши
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