(соревноваться) разбор слова по морфемам
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(соревноваться) разбор слова по морфемам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ать окончание ся постфикс ов суффикс соревн корень
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