Весной яблоки продавались по 35 рублей.за килограмм,а к осени их цена была снижена ??начала на 20%,а затем ещё на 15%.Какой стала цена яблок после второго снижения? С краткой записью
Математика
Весной яблоки продавались по 35 рублей.за килограмм,а к осени их цена была снижена ??начала на 20%,а затем ещё на 15%.Какой стала цена яблок после второго снижения? С краткой записью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-35×20/100=28 р цена снижена на 20% 28-28×15/100=23.8 р цена после второго снижения
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