Весной яблоки продавались по 35 рублей.за килограмм,а к осени их цена была снижена ??начала на 20%,а затем ещё на 15%.Какой стала цена яблок после второго снижения? С краткой записью

Математика

Весной яблоки продавались по 35 рублей.за килограмм,а к осени их цена была снижена ??начала на 20%,а затем ещё на 15%.Какой стала цена яблок после второго снижения? С краткой записью

Автор: Гость