Срочно нужно даю 30 баллов!!!!
Геометрия
Срочно нужно даю 30 баллов!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 <1 и <2 смежные.Пусть <1=x,тогда <2=x+15 Сумма смежных углов равна 180гр х+х+15=180 2х+15=180 2х=180-15 2х=165 х=165:2 х=82гр 30мин-<1 82гр30мин+15гр=97гр30мин -<2 2 <1=<3 и <2=<4-вертикальные <1=<3=45 <1+<2=180-смежные <2=<4=180-45=135 3 <COA смежный <OAB 1)<OAB=25⇒<COA=180-25=155 2)<OAB=105⇒<COA=180-105=75
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