Срочно плиз. составьте задачу на аычитание

Математика
Срочно плиз. составьте задачу на аычитание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик собрал 8 яблок с яблони, 3 яблока он отдал своей подруге. Сколько яблок осталось у мальчика
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