СРОЧНО ПОМОГИТЕ 1. На какие ветви делятся славянские народы? Потомки какой из них ??реимущественно проживают в нашей стране? 2. В чем состояла заслуга Кирилла и Мефодия в развитии славянской культуры?
История
СРОЧНО ПОМОГИТЕ 1. На какие ветви делятся славянские народы? Потомки какой из них ??реимущественно проживают в нашей стране? 2. В чем состояла заслуга Кирилла и Мефодия в развитии славянской культуры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Славянские народы делятся на восточнославянские (русские, украинцы, белорусы), западные (поляки, чехи, славаки), южные (сербы, хорваты, болгары). Если речь идет о России, то преимущественно здесь проживают восточные славяне. 2) Роль Кирилла и Мефодия заключается в том, что они создали славянскую письменность (алфавит) и начали активно распространять ее, тем самым повышая грамотность народа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Если ты когда-то ездил с родителями отдыхать в новые для тебя районы,например на м??рское побережье,вспомни свои ощущения. Как ты себя чувствовал? ...
Алгебра
20 Баллов.Кто разбирается в делении степеней вот:1)m^10:m^2 2)x^5:x^4 3)y^18:y^6 Заранее благ??дарю за помощь
Другие предметы
Какая дистанция в лёгкой атлетике не является кластической ? Варианты ответа : А) 10 000 Б) 5 000 В) 1 000 Г) 800
Русский язык