СРОЧНО ПОМОГИТЕ 1. На какие ветви делятся славянские народы? Потомки какой из них ??реимущественно проживают в нашей стране? 2. В чем состояла заслуга Кирилла и Мефодия в развитии славянской культуры?

Гость: Гость:

1) Славянские народы делятся на восточнославянские (русские, украинцы, белорусы), западные (поляки, чехи, славаки), южные (сербы, хорваты, болгары). Если речь идет о России, то преимущественно здесь проживают восточные славяне. 2) Роль Кирилла и Мефодия заключается в том, что они создали славянскую письменность (алфавит) и начали активно распространять ее, тем самым повышая грамотность народа.