Срочно помогите что такое прилагательное

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Срочно помогите что такое прилагательное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное отвечает на вопрос: Какой, какая, какие. Например: Животное (какое?) шерстяное, Человек (какой?) разумный.
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