Срочно помогите дам 190 баллов плииз название (любого рассказа) название (этого рас??каза) и героев ( этого рассказа)и чему он учит(этот рассказ)

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Есть на свете много рассказов например Что любит мишка из Денискеных рассказов а сейчас я расскажу свой рассказ который был в реальности и его название "Как девочка спасла кошку!" это произошло около школы девочка по имени Ариана гуляла около школы и там была собака с кошкой вдруг собака начала гавкать а кошка от страха залезла на дерево и спряталась там все собрались некоторые хотели вызвать спасателей чтоб они спасли кошку но вдруг Ариана сказав я залезу и достану кошку начала лезть на дерево где сидела кошка. вот она долезла до кошки она привела её к себе и стала потьехоньку спускаться чтоб не напугать кошку она спустила её вот так вот она совершила подвиг! ( рассказ из реальной жизни)