СРОЧНО. Помогите написать сочинение по произведению Бедная Лиза. Нужно высказат?? своё мнение. П.С. мне не понравилось

Гость: Гость:

Бедная Лиза Как то раз Лиза гуляла с мячиком. И ее мячик взяли поиграть мальчики. Она пошла котаться на качели. И вдруг она слышит громкий звук. Это лопнул ее мячик. Она спросила мальчика Максима:-Почему мой мячик лопнул??-И он ответил-Потому что он наткнулся на большую острую палку. И тут Лиза стала плакать. Она пришла домой и сказала все маме. Но мама не стала ее ругать,только сказала:Скажи,что бы без твоего разрешения не брали мячик. И девочка успокоилась