СРОЧНО. Помогите написать сочинение по произведению Бедная Лиза. Нужно высказат?? своё мнение. П.С. мне не понравилось

Литература
СРОЧНО. Помогите написать сочинение по произведению Бедная Лиза. Нужно высказат?? своё мнение. П.С. мне не понравилось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                        Бедная Лиза    Как то раз Лиза гуляла с мячиком. И ее мячик взяли поиграть мальчики. Она пошла котаться на качели. И вдруг она слышит громкий звук. Это лопнул ее мячик. Она спросила мальчика Максима:-Почему мой мячик лопнул??-И он ответил-Потому что он наткнулся на большую острую палку. И тут Лиза стала плакать. Она пришла домой и сказала все маме. Но мама не стала ее ругать,только сказала:Скажи,что бы без твоего разрешения не брали мячик. И девочка успокоилась                                          
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