Срочно!!! Помогите пожалуйста!!! Какова ЭДС источника, если сторонние силы совершают 20 дж работы при перемещении 10 кл электричества внутри источника от одного полюса к другому?

Физика

Срочно!!! Помогите пожалуйста!!! Какова ЭДС источника, если сторонние силы совершают 20 дж работы при перемещении 10 кл электричества внутри источника от одного полюса к другому?

Автор: Гость