Срочно!!! Помогите пожалуйста!!! Какова ЭДС источника, если сторонние силы совершают 20 дж работы при перемещении 10 кл электричества внутри источника от одного полюса к другому?
Физика
Срочно!!! Помогите пожалуйста!!! Какова ЭДС источника, если сторонние силы совершают 20 дж работы при перемещении 10 кл электричества внутри источника от одного полюса к другому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано A=20 Дж Q=10 Кл E - ? Работа сторонних сил вычисляется по формуле Acт = Q*E E - эдс E = Acт/Q=20Дж/10кл=2B - ответ
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