СРОЧНО.Помогите пожалуйста спасибо♥

Гость: Гость:

№1 а) 1-й шаг - длина цепочки - 3 символа 2-й шаг - в этой цепочке 3 буквы с-но число букв кратно трём. Прибавляем букву "С" в конец цепочки. Получаем цепочку РТПС 3-й шаг - меняем каждую букву на следующую, используя русский алфавит. Получаем СУРТ 4-й шаг - переписываем цепочку от конца к началу. Проще говоря: переворачиваем её. Из СУРТ получаем ТРУС Результат: ТРУС ЗА 1-й шаг - длина цепочки 2 символа 2-й шаг - 2 не кратно числу 3, с-но прибавляем букву "С" в начало цепочки. Получаем цепочку СЗА 3-й шаг - меняем каждую букву на следующую, используя русский алфавит. Получаем ТИБ 4-й шаг - переписываем цепочку от конца к началу. Проще говоря: переворачиваем её. Из ТИБ получаем БИТ Результат: БИТ б) Дальше расписывать так-же подробно не буду, алгоритм всё равно тот-же 1-й шаг: ЁГКГФ - 5 2-й шаг: СЁГКГФ 3-й шаг: ТЖДЛДХ 4-й шаг: ХДЛДЖТ 5-й шаг: ХДЛДЖТ - 6 6-й шаг: ХДЛДЖТС 7-й шаг: ЦЕМЕЗУТ 8-й шаг: ТУЗЕМЕЦ p.s сорян если ошибки =(