Срочно Помогите пожалуйста у моляю вас Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Выписат отрывок о обращению к месяцу
Литература
Срочно Помогите пожалуйста у моляю вас Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Выписат отрывок о обращению к месяцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темной ночки Елисей Дождался в тоске своей. Только месяц показался, Он за ним с мольбой погнался. "Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок! Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицый, светлоокий, И, обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей". - "Братец мой, Отвечает месяц ясный, - Не видал я девы красной. На стороже я стою Только в очередь мою. Без меня царевна, видно, Пробежала". - "Как обидно!" - Королевич отвечал. Ясный месяц продолжал: "Погоди; об ней, быть может, Ветер знает. Он поможет. Ты к нему теперь ступай, Не печалься же, прощай". © Источник: детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/skazki/298.html
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