Срочно! Помогите решить задачу!

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Х - числитель, тогда (Х+1) - знаменатель В изменённой дроби числитель Х, а знаменатель (х+3) Получаем уравнение Х/(Х+1)-Х/(Х+3)=1/4 (Х^2+3х-х(Х+1))/((Х+1)(Х+3))=1/4 4(х^2+3х-х^2-Х)=(Х+1)(Х+3) 8х=х^2+3х+Х+3 Х^2+4х+3-8х=0 Х^2-4х+3=0 D=16-12=4 X1=(4-2)/2=1 X2=(4+2)/2=3 Получается первоначальная дробь 1/2 или 3/4