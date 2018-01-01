СРОЧНО ПОМОГИТЕ!! Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова "метрах". Полное предложение: в нескольких местах от меня находился большой дровяной сарай.
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СРОЧНО ПОМОГИТЕ!! Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова "метрах". Полное предложение: в нескольких местах от меня находился большой дровяной сарай.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метрах-сущ. Общее грамм. значение-предмет Н.ф.-метр П.п.- нариц.,неодушев.,м.р.,2 скл. Н.п.-мн.ч,п.п. Синтакс. роль- дополнение.
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