В какой стране живут абазинцы и на каком языке разговпривают
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В какой стране живут абазинцы и на каком языке разговпривают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уровень благосостояния в абазинских селах Карачаево-Черкессии крайне низок, считают лидеры абазинских общественных движений. Основная причина сложившейся ситуации - в невыполнении законов о правах малочисленных народов. "Есть законы защищающий права малочисленных народов. Есть и федеральный закон от 30 апреля 1999 года "О гарантиях права коренных малочисленных народов России", есть закон и внутри республики. На основании этих законов необходимо принять комплексную целевую программу для абазин, проживающих в Карачаево-Черкесии.
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