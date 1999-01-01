В какой стране живут абазинцы и на каком языке разговпривают

Гость: Гость:

Уровень благосостояния в абазинских селах Карачаево-Черкессии крайне низок, считают лидеры абазинских общественных движений. Основная причина сложившейся ситуации - в невыполнении законов о правах малочисленных народов. "Есть законы защищающий права малочисленных народов. Есть и федеральный закон от 30 апреля 1999 года "О гарантиях права коренных малочисленных народов России", есть закон и внутри республики. На основании этих законов необходимо принять комплексную целевую программу для абазин, проживающих в Карачаево-Черкесии.