Кто из писателей-фантастов завоевал ыаше воображение какие их произведения вы уж?? прочитали самостоятельно

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Иван Ефремов "Час быка" о путешествии высокоразвитых и гуманных землян на планету Торманс, где правит злость, насилие и лицемерие Александр Беляев "Голова профессора Доуэля" о попытках пересаживать части тел и как это влияет на жизнь и судьбу пациентов.