Кто из писателей-фантастов завоевал ыаше воображение какие их произведения вы уж?? прочитали самостоятельно
Литература
Кто из писателей-фантастов завоевал ыаше воображение какие их произведения вы уж?? прочитали самостоятельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Ефремов "Час быка" о путешествии высокоразвитых и гуманных землян на планету Торманс, где правит злость, насилие и лицемерие Александр Беляев "Голова профессора Доуэля" о попытках пересаживать части тел и как это влияет на жизнь и судьбу пациентов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Яблоко, груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг. Масса груши 260 г, а банан весит на 0.146 кг больше груши. Найдите массу яблока.