Может ли четвероклассник быть ростом 195 см или 135см
Биология
Может ли четвероклассник быть ростом 195 см или 135см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
195см врятли а 135см да
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