Может ли четвероклассник быть ростом 195 см или 135см

Биология
Может ли четвероклассник быть ростом 195 см или 135см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
195см врятли а 135см да
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