СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! Сколько слов пропущено в словообразовательной цепочке «Кривой→…искривленность»???

Русский язык
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! Сколько слов пропущено в словообразовательной цепочке «Кривой→…искривленность»???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Кривой - КРИВИТЬ- ИСКРИВИТЬ - ИСКРИВЛЕННЫЙ- искривленность. ( 3) 
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