СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! Сколько слов пропущено в словообразовательной цепочке «Кривой→…искривленность»???
Русский язык
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! Сколько слов пропущено в словообразовательной цепочке «Кривой→…искривленность»???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кривой - КРИВИТЬ- ИСКРИВИТЬ - ИСКРИВЛЕННЫЙ- искривленность. ( 3)
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