Срочно помогите составить схемы предложений 1) В предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чём поёт земля. 2)Мы не замерзли, не смотря на то, что хлынул дождь как из ведра. Пожалуйста помогите

Русский язык
Срочно помогите составить схемы предложений 1) В предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чём поёт земля. 2)Мы не замерзли, не смотря на то, что хлынул дождь как из ведра. Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [ = ], (о чем = - ) 2) Мы не замерзли, несмотря на то что хлынул дождь как из ведра. [ -  = ], (несмотря на то что =  -)
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