СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!! Составьте или подберите из художественной литературы предложение где подлежащие является 1) прилагательным 2) притяжательным местоимением 3) отрицательным местоимением 4) причастием 5) числительным ...

Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!! Составьте или подберите из художественной литературы предложение где подлежащие является 1) прилагательным 2) притяжательным местоимением 3) отрицательным местоимением 4) причастием 5) числительным 6) словосочетанием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А не легче,посмотреть в готовые домашки,всё равно ,никто не ответит!
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