СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!! Составьте или подберите из художественной литературы предложение где подлежащие является 1) прилагательным 2) притяжательным местоимением 3) отрицательным местоимением 4) причастием 5) числительным ...
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СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!! Составьте или подберите из художественной литературы предложение где подлежащие является 1) прилагательным 2) притяжательным местоимением 3) отрицательным местоимением 4) причастием 5) числительным 6) словосочетанием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А не легче,посмотреть в готовые домашки,всё равно ,никто не ответит!
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