Срочно помогите умоляю вас упражнение 133 написать сочинение
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Срочно помогите умоляю вас упражнение 133 написать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На выходных детишки пошли в лес по грибы.Насабирали целые корзинки,как вдруг увидели маленького мишку сидевшего на полянке и кушая вкусные ягодки.Детишки были удевлены такому необычному попутчику.Через некоторое время на полянке поевилась мама медведица и забрала мишутку и они пошли в свою тёплую берлогу.
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