Срочно помогите умоляю вас упражнение 133 написать сочинение

Гость: Гость:

На выходных детишки пошли в лес по грибы.Насабирали целые корзинки,как вдруг увидели маленького мишку сидевшего на полянке и кушая вкусные ягодки.Детишки были удевлены такому необычному попутчику.Через некоторое время на полянке поевилась мама медведица и забрала мишутку и они пошли в свою тёплую берлогу.