Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется через 10 дней. Укажите координаты.
География
Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется через 10 дней. Укажите координаты.
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Гость:
Думаю на том же месте.
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