Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется через 10 дней. Укажите координаты.

География

Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется через 10 дней. Укажите координаты.

Автор: Гость