Кит в длину 33 метра , увеличь это число на наибольшее трёх знатное число.

Математика
Кит в длину 33 метра , увеличь это число на наибольшее трёх знатное число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33 метра равняется 3300 см, 3300 умножаем на 999 получается 3296700
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