Скласти речення с словом тактичний
Українська мова
Скласти речення с словом тактичний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій взгляд дуже тактичний Мой взгляд очень тактичный
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