Почему клетку считают основной структурной и функциональной единицей живого

Биология
Почему клетку считают основной структурной и функциональной единицей живого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка это как кирпичик человека, она живёт и умирает !
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