Почему клетку считают основной структурной и функциональной единицей живого
Биология
Почему клетку считают основной структурной и функциональной единицей живого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка это как кирпичик человека, она живёт и умирает !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по плану: 1) В.Дубровский в Петербурге 2) Письмо Арины Егоровны Владими??у 3)Приезд Владимира в Кистенёвку 4)Что узнал Владимир и...
Математика
Українська мова
Литература
Срочно помогите дам 190 баллов плииз название (любого рассказа) название (этого рас??каза) и героев ( этого рассказа)и чему он учит(этот рассказ)
Математика