СРОЧНО.Помогите заполнить таблицу

Биология
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это преимущественно водные животные (обитают в морях, океанах, пресных водоемах) и лишь немногие приспособились к жизни на суше. Тип включает в себя 7 классов, из которых наиболее распространены Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие. Характерные признаки типа: - Тело у большинства моллюсков имеет двустороннюю симметрию, а у брюхоногих (прудовика) оно асимметрично. Только у наиболее примитивных форм сохраняются признаки сегментации тела и внутренних органов. У большинства видов оно не разделено на членики. - Полость тела вторичная, представлена в виде околосердечной сумки и полости половых желез. Пространство между органами заполнено соединительной тканью (паренхимой) . - Несегментированное тело моллюсков состоит из 3-х отделов: головы, туловища и ноги. У двустворчатых головы редуцирована. Нога - мускулистый вырост брюшной стенки тела - служит для передвижения и прикрепления к субстрату. - У основания туловища развита большая кожная складка - мантия, составляющая живую часть раковины и являющаяся одним из основных признаков типа моллюсков. Между мантией и телом имеется мантийная полость, в которой находятся жабры, органы чувств, сюда открываются отверстия задней кишки, выделительной и половой системы. - Мантия выделяет раковину, которая защищает тело снаружи. Раковина может быть сплошной, двустворчатой и состоять из нескольких пластинок. У многих моллюсков раковина редуцирована (у части головоногих, у голых слизней) . В состав раковины входят углекислый кальций (СаСО2) и органическое вещество конхиолин. Обычно раковина трехслойна: наружный слой состоит из органического рогового вещества; средний - известковый или
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