Срочно!!!! пожалуйста помогите написать сочинение "Человек и природа"

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Человек и природа — это два нераздельных понятия. Как человек не может обойтись без даров природы, так и природа не может существовать без деятельности человека.Природа — творец всех творцов.Мы привыкли к тому, что природа щедро одаряет нас своими плодами. Мы без проблем радуемся теплому солнышку, купаемся в теплых морях, наслаждаемся овощами и фруктами, которые вырастают на нашей плодородной земле. И часто, порой, не задумываемся, к чему может привести деятельность людей, которая наносит вред окружающей среде. Наши реки с каждым годом становятся все грязнее и грязнее, воздух накапливает вредные газы, а почва без удобрений истощается и стает с каждым годом не такой плодородной.Люди стали окружать себя машинами и механизмами, электроникой и бетонными зданиями. Да, это удобно и практично. Но, с каждым днем человек все дальше отдаляется от всего живого, нанося вред не только всему окружающему, но и самому себе.Чтобы иметь возможность любоваться прекрасными рассветами и закатами, дышать чистым воздухом, употреблять в пищу экологически чистые плоды, необходимо каждый день заботиться окружающей нас среде.